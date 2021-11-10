Военные инженеры РФ и Белоруссии штурмом выбили «врага» из здания под Казанью

Инженерный спецназ России и Белоруссии взял штурмом здание на международных учениях «Нерушимое братство». Масштабные маневры стартовали под Казанью.

Объект, захваченный противником, атаковали с земли и с воздуха. Тактика продумана до мелочей: две группы на новейших бронеавтомобилях «Тайфун-К» окружают дом и подавляют огневые точки неприятеля. Одновременно над целью зависает вертолет, с крыши входит третья группа.

Спустя мгновение десант по тросам соскальзывает вниз. Одновременно бойцы, укрываясь бронещитами, по штурмовым трапам входят на первый этаж. Зачистка занимает всего несколько секунд.

Напомним, инженерно-штурмовые части предназначены для взлома обороны противника там, где не справляются обычные подразделения, особенно в городских боях.

Ранее военнослужащие проверили в деле медицинский бронеавтомобиль «Линза» на учениях «Нерушимое братство». Новейшие санитарные машины впервые задействованы в этих маневрах.