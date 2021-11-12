Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ выявили 40 123 новых случая COVID-19

Кира Карон
12:33 12.11.2021
Суточный показатель выздоровлений составил 33 645, общий — 7 720 962.
В РФ выявили 40 123 новых случая COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

По данным российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в стране за сутки, по данным на 12 ноября, зарегистрировано 40 123 случаев заражения COVID-19.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и в Московской области (2726). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18) и в Магаданской области (37 случаев).

Ранее заместитель директора НИИ имени Габричевского, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. С ее слов, об этом свидетельствует отрицательный ПЦР-тест.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 В стране и мире
Обвиняемые в хищениях на космодроме Восточный получили от 4 до 5,5 лет колонии
10:59 ОПК
В промышленности России допустили возможность управления лайнером МС-21 со смартфона
10:37 В стране и мире
Видео
Трех новосибирцев задержали по подозрению в незаконном обороте оружия
11:38 В стране и мире
Видео
В Подмосковье задержан подозреваемый, натравивший собаку на женщину
11:25 В стране и мире
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Популярное
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.