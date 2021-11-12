В стране и мире В РФ выявили 40 123 новых случая COVID-19 Кира Карон Суточный показатель выздоровлений составил 33 645, общий — 7 720 962. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: По данным российского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в стране за сутки, по данным на 12 ноября, зарегистрировано 40 123 случаев заражения COVID-19.



Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и в Московской области (2726). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18) и в Магаданской области (37 случаев).



Ранее заместитель директора НИИ имени Габричевского, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. С ее слов, об этом свидетельствует отрицательный ПЦР-тест. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика