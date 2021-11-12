Метеоролог рассказала о погоде на выходные в Москве и области

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Звезде» о погоде, которая ожидается в предстоящие выходные и на следующую неделю. По словам синоптика, в пятницу столичный регион, в том числе и Москва, находятся под влиянием небольшого циклона, который возник на фронте уходящего на восток большого циклона.

«И поэтому у нас такая облачная погода с осадками. Ожидается выпадение около двух миллиметров в течение дня. Небольшие осадки, местами умеренные, пройдут они в виде мокрого снега и дождя. По области возможен гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Максимальная температура в Москве - 3-5 градусов. В Подмосковье - от 0 до 5 градусов. При этом будет отмечаться западный, северо-западный ветер - 6-11 метров в секунду. Местами с порывами до 15 метров в секунду», - сказала Макарова.

Она добавила, что во второй половине дня местами постепенное прекращение осадков. В ночь на субботу пройдет еще один циклон северо-западный с небольшими осадками.

«По области будет прохладнее, местами до минус 2 градусов. Днем показания термометров будут те же, что и в пятницу. В воскресенье уже начнется заметное понижение температуры. С северо-запада к нам подойдет антициклон, и на фоне роста атмосферного давления начнутся выхолаживания при прояснении в облаках. Ко вторнику будет уже ясное небо, и поэтому понижение ночной температуры в понедельник до минус двух-семи градусов. Во вторник - минус 4-9 градусов. В дневные часы на понедельник и вторник ожидается от 0 до минус 5 градусов. В большинстве районов температура останется отрицательной», - заключила синоптик.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе со «Звездой» дал советы по безопасному вождению во время предзимья. Необходимо предельно внимательно следить за дорожной ситуацией, в том числе за другими автолюбителями. Также следует помнить о том, что на эстакадах и мостах образовывается лед, тогда как на дорогах слякотно, считает специалист.