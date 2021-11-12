Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Метеоролог рассказала о погоде на выходные в Москве и области

Кира Карон
11:59 12.11.2021
Во вторник, по словам синоптика, ожидается ясное небо.
© Видео: alymkulova661, Instagram © Фото: liuboff_fleur, Instagram
Читайте нас на:

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Звезде» о погоде, которая ожидается в предстоящие выходные и на следующую неделю. По словам синоптика, в пятницу столичный регион, в том числе и Москва, находятся под влиянием небольшого циклона, который возник на фронте уходящего на восток большого циклона.

«И поэтому у нас такая облачная погода с осадками. Ожидается выпадение около двух миллиметров в течение дня. Небольшие осадки, местами умеренные, пройдут они в виде мокрого снега и дождя. По области возможен гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Максимальная температура в Москве - 3-5 градусов. В Подмосковье - от 0 до 5 градусов. При этом будет отмечаться западный, северо-западный ветер - 6-11 метров в секунду. Местами с порывами до 15 метров в секунду», - сказала Макарова.

Она добавила, что во второй половине дня местами постепенное прекращение осадков. В ночь на субботу пройдет еще один циклон северо-западный с небольшими осадками. 

«По области будет прохладнее, местами до минус 2 градусов. Днем показания термометров будут те же, что и в пятницу. В воскресенье уже начнется заметное понижение температуры. С северо-запада к нам подойдет антициклон, и на фоне роста атмосферного давления начнутся выхолаживания при прояснении в облаках. Ко вторнику будет уже ясное небо, и поэтому понижение ночной температуры в понедельник до минус двух-семи градусов. Во вторник - минус 4-9 градусов. В дневные часы на понедельник и вторник ожидается от 0 до минус 5 градусов. В большинстве районов температура останется отрицательной», - заключила синоптик.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе со «Звездой» дал советы по безопасному вождению во время предзимья. Необходимо предельно внимательно следить за дорожной ситуацией, в том числе за другими автолюбителями. Также следует помнить о том, что на эстакадах и мостах образовывается лед, тогда как на дорогах слякотно, считает специалист.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 В стране и мире
Обвиняемые в хищениях на космодроме Восточный получили от 4 до 5,5 лет колонии
10:59 ОПК
В промышленности России допустили возможность управления лайнером МС-21 со смартфона
10:37 В стране и мире
Видео
Трех новосибирцев задержали по подозрению в незаконном обороте оружия
11:38 В стране и мире
Видео
В Подмосковье задержан подозреваемый, натравивший собаку на женщину
11:25 В стране и мире
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Популярное
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.