Под угрозой закрытия: что происходит в отеле в Хургаде, где отравились десятки туристов

Все гости отеля в Хургаде, в котором отравились свыше сорока туристов, в том числе из России, будут размещены в других гостиницах. Само заведение решением властей закрыто, все брони отменены. Директор отеля отстранен от работы, еще три человека, включая шеф-повара, задержаны.

Опустевший ресторан египетского AMC Royal Hotel&Spa теперь - место расследования. Полиция и прокуратура выясняют, что именно навредило туристам, которые здесь отдыхали. Вечером субботы с одинаковыми симптомами, похожими на отравление, к медикам обратились около 30 россиян, а также граждане Чехии и Эстонии. Всем, в том числе детям, понадобилась госпитализация. Их выписали только сегодня - сообщалось, что больницы были переполнены.

«Советник генерального прокурора приказал на четыре дня задержать помощника менеджера по продуктам питания и напиткам, ответственного за качество в отеле и шеф-повара для расследования инцидента в отеле в Хургаде», - сообщает Генеральная прокуратура Египта.

Уже известно, что сотрудники отеля отрицают свою причастность к вероятному отравлению туристов. Сам отель закрыт, новых туристов сюда не привозят. Тех, кто заселился раньше, расселяют. Власти Египта всерьез обеспокоены репутацией курортов. Но про испорченный отдых в этой гостинице сняты десятки видео и их легко найти в Сети.

Александр Литвинов вернулся в Россию неделю назад. Отдых на берегу Красного моря обошелся его семье в двести тысяч рублей. Бархатный сезон, популярный курорт - он надеялся отдохнуть, как и сотни других семей. В сумму входило трехразовое питание по системе «Все включено», но питаться в местном ресторане семья побоялась.

«Ужасная, невкусная еда. Перемороженная рыба, скорее всего, просроченная. Грязные скатерти. В общем, не удивлен, что такое произошло», - рассказывает он.

А вот жительница Сургута после такого питания до сих пор приходит в себя. Симптомы отравления начались, когда вместе с семьей она покидала Египет. Приземлившись в России, сразу вызвали скорую помощь. На днях она и сама была свидетельницей того, что творилось на кухне отеля.

«Девушка, которая летела с нами из Москвы говорит, мне показалось, что говядина была протухшая. И как раз я ела говядину, муж ел говядину, она говядину тоже ела. Она сейчас с температурой 38, температура не падает у нее. Мужу сильно плохо, сделали укол. Я один раз в лифте спустилась не в столовую, а на кухню, конечно, там грязно, очень грязно», - отмечает пострадавшая туристка Лилия Тодосейчук.

Антисанитария - возможно, не единственное, что повлияло на качество пищи. По словам туристов, странный привкус был у водопроводной воды. А бутилированную в номера приносили только после уговоров.

«Каждому отдыхающему полагалась бутылка питьевой воды раз в день, но ее постоянно приходилось выпрашивать, звонить на ресепшн и просить, чтобы принесли все-таки воду. И только лишь через гида удавалось это сделать», - поясняет Литвинов.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас жизням россиян ничего не угрожает. Тем, кто захотел переехать из злополучного отеля в другой, помогли.

«Туристы все сделали правильно, максимально оперативно обратились за медицинской помощью к отельному доктору, это самое близкое. Дальше уже отельный доктор, кому необходимо порекомендовал связаться со страховщиком и уже все-таки отправиться в больницу», - говорит исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Вместе с тем Роспотребнадзор заявил о готовности оказать юридическую поддержку отравившимся в отеле российским туристам в подаче претензий и коллективных исков. Руководство гостиницы ждут не только крупные штрафы, но и, возможно, полное закрытие бизнеса с отзывом лицензии. Директор AMC Royal Hotel&Spa отстранен от должности на три месяца.