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Почти 50 пострадавших: что известно о массовом отравлении туристов в отеле в Хургаде

Диана Сирази
Майя Мусиенко
05:43 01.11.2021
В результате инцидента были госпитализированы 26 россиян.
© Видео: ТРК "Звезда", YouTube «Отели изнутри», liberty trevel, Лия Круиз, Instagram life. © Фото: Епипет Atta Xinhua Globallookpress
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В египетской Хургаде в больницу после массового отравления в одном из отелей попали 26 россиян. Шеф-повар задержан, он дает показания в полиции. Всего после обеда недомогание почувствовали порядка двухсот отдыхающих. Об этом рассказали сами туристы, живущие в гостинице. По официальной информации, госпитализировано почти 50 человек.

Ресторан отеля AMC Royal Hotel & Spa. Казалось бы, обычный курортный шведский стол, все повара работают в перчатках, но после обеда за животы схватились десятки российских туристов – сразу 40 человек вызвали скорую. Среди пострадавших есть и двухлетние дети. Всех госпитализировали с одинаковыми симптомами – высокая температура, диарея, слабость.

По словам некоторых туристов, виной всему водопроводная вода, незадолго до отравления многие полоскали ею рот и почувствовали странный привкус, другие уверены – причина в еде.

«Я один раз в лифте спустилась не в столовую, а на кухню, конечно, там грязно, очень грязно. Девушка, которая летела с Москвы, говорит: "мне показалось, что говядина была протухшая". Я ела говядину, муж ел говядину, она сейчас с температурой 38, температура не падает. Мужу сильно плохо, сделали укол», – рассказала пострадавшая туристка Лилия Тодосейчук.

Женщина отдыхала в Хургаде с мужем и ребенком, теперь семья вернулась домой, в Сургут. Улетели как раз после обеда и весь полет не могли прийти в себя. Приземлившись, тут же вызвали скорую.

«Человек встал, народу много, могут не протереть стол, поставили новые вилки, ложки и все. Вонь стояла, они могли жарить там еду, там все в куче. Пицца бывает сырая, не дожаривают ее. Билет можно было не покупать, мы в туалете летели, ребенок рвал», – сообщил муж Лилии по имени Андрей.

По данным российского посольства в Египте, сейчас в больнице находятся 26 человек, остальных выписали после капельниц и уколов. Состояние всех пациентов стабильное, угрозы жизни нет. По предварительным прогнозам, всех выпишут в понедельник.

«Несколько человек попали в больницу в большей степени необходимо, чтобы сделать капельницы. Ничего тяжелого ничего экстраординарного не произошло. Те, кто планировал улететь своим рейсом, те улетят, у кого отдых подходит к концу, нет сообщений, кто нуждался в госпитальном лечении», – объяснила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Сейчас на ресепшен отеля, вместо новых гостей – сотрудники полиции. Весь день правоохранители опрашивают постояльцев, а туроператоры предлагают россиянам переехать в другие гостиницы.

«В данный момент проводится проверка по факту массового отравления, в связи, с чем предложат альтернативное переселение, так же до выяснения всей ситуации мы закрыли продажу туров с размещением в данном отеле», – рассказала представитель туроператора  Дарья Домостроева.

AMC Royal Hotel & Spa – отель четыре звезды, работает с 2010 года. В Роспотребнадзоре заявили, что готовы оказать необходимую юридическую поддержку россиянам в подаче претензий и коллективных исков. В Федерации туристических палат Египта не исключают, что по итогам проверки отель могут полностью закрыть до устранения всех нарушений.

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