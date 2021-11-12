Фиолетовые пальцы оказались новым осложнением после COVID-19

У некоторых пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, встречаются дерматологические осложнения. В их числе отек Квинке, крапивница, токсикодермия и даже специфические поражения кончиков пальцев ног и рук с геморрагическими проявлениями. Об этом рассказала главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко.

«Их очень много (дерматологических осложнений. - Прим. ред.). Это и отек Квинке, и крапивница, и токсикодермия. Наблюдаются и специфические поражения кончиков пальцев ног и рук с геморрагическими проявлениями. Покраснение бывает с фиолетовым оттенком, по типу обморожения», - пояснила доктор.

По ее словам, явление возникает из-за совместного воздействия вируса и токсинов на сосудистую сетку.

Онипченко добавила, что нередко после COVID-19 поражаются брови, волосы, ресницы, ногти. Врач отметила, что процесс восстановления очень длительный и занимает от полугода до девяти месяцев.

Дерматолог напомнила, что коронавирусная инфекция способна спровоцировать развитие аутоиммунных кожных заболеваний или усугубить их течение, поэтому призвала находящихся в группе риска вакцинироваться.