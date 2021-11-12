Речевые нарушения связали со смертельной болезнью

Некоторые изменения в речи могут указывать на развитие болезни Паркинсона. Об этом сообщают специалисты Американской ассоциации болезни Паркинсона (American Parkinson Disease Association, APDA). Речь идет о внезапных периодах затухания и усиления голоса, монотонной речи и слишком быстром темпе, пишет британское издание Express.

В частности, отправиться к врачу следует, если голос человека становится тише или при произнесении каких-то фраз сначала сильный, а затем затихает. Поводом для беспокойства является и монотонная речь без естественных эмоциональных колебаний или изменений в громкости. По мере прогрессирования заболевания речь может становиться слишком быстрой, без пауз между словами, а также возникнуть сильное заикание.

Реакция объясняется брадикинезией, при этом двигательном расстройстве развиваются поражения бледного шара - структуры переднего мозга.

Сейчас болезнь Паркинсона неизлечима, медики, назначая терапию пациентам, стараются замедлить ее развитие, поэтому особенно важно диагностировать патологию на ранних стадиях.