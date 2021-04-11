Врач развеяла главный миф о болезни Паркинсона

Врач-невролог Вера Пшеничникова рассказала о первых признаках развития болезни Паркинсона. По словам заведующей неврологическим отделением больницы №52, патология начинается задолго до появления дрожи в руках. Болезнь Паркинсона - прогрессирующий недуг, симптомы которого усиливаются постепенно. Первым признаком является нарушение обоняния и снижение работоспособности.

«Болезнь Паркинсона - это системная болезнь головного мозга. Начинается с нарушения обоняния, сна, снижения работоспособности. Эти симптомы могут длиться несколько лет. А затем пациенты чувствует ощущение тяжести в плечах. Они часто ходят к неврологам и лечатся с диагнозом остеохондроз. На самом деле это две стадии болезни Паркинсона, на которых лучше начинать лечение, потому что это продлевает качество жизни больных», - посоветовала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Для того, что бы не пропустить тревожный симптом, эксперт рекомендует периодически проверять себя самостоятельно, нюхая кофейные зерна или духи. Следом за потерей обоняния появляется легкий тремор в одной руке, затем начинает дрожать вторая конечность. Потом двигательные функции деградируют окончательно и пациент оказывается полностью обездвижен, пояснила врач.

Причин появления у человека болезни Паркинсона может быть множество. В качестве профилактики, специалисты рекомендуют следить за состоянием своего здоровья, регулярно посещать лечащего врача, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и много двигаться.