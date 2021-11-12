ОПК В промышленности России допустили возможность управления лайнером МС-21 со смартфона Тимур Шерзад Глава Ростеха добавил, что управлять самолетами все-таки должны профессионалы. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В промышленности России допустили возможность управления лайнером МС-21 со смартфона. Это допущение озвучил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС. «Не исключаю, что технически это может быть реализуемо. Современные самолеты, такие как МС-21 или бизнес-суперджет, - это, можно сказать, крылатые цифровые системы, очень умные машины», - ответил Чемезов на соответствующий вопрос журналиста. Глава Ростеха добавил, что управлять самолетами все-таки должны профессионалы. Он отметил, что авиалайнер МС-21 имеет ряд преимуществ перед последними модификациями конкурентов - самолетов Boeing семейства 737 или Airbus семейства 320. При этом, заметил Чемезов, для будущих продаж очень важны результаты эксплуатации на внутреннем рынке - заказчики очень внимательно смотрят именно на них. Поэтому сейчас авиастроители уделяют большое внимание налаживанию поставки запчастей, организации техобслуживания и подготовке экипажей. Это позволит избежать проблем, с которыми сталкивались эксплуатанты Superjet, когда машина только выводилась на рынок. Также сообщается, что Чемезов назвал МС-21 «машинами будущего». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика