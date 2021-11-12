Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «АвтоВАЗе» опровергли полную приостановку производства

Алексей Курильченко
10:40 12.11.2021
Завод в Тольятти продолжает производство деталей, не требующих дефицитных электронных компонентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Анар Мовсумов, РИА Новости
Читайте нас на:

На сегодняшний день на заводе в Тольятти компании «АвтоВАЗ» не работаю только три производственные линии, где осуществляется сборка автомобилей. Это связано с дефицитом электронных элементов, который наблюдается во всем мире. Информация о полной приостановке работы завода является недостоверной - другие производства продолжают работу в обычно режиме. Об этом «Звезде» сообщил директор по связям с общественностью компании «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

«Сегодня у нас не работают три линии производства. Причиной этому является мировой кризис поставок электронных компонентов, который начался еще в начале этого года и затронул всех автопроизводителей по всему миру. К сожалению, время от времени мы вынуждены на день приостанавливать работу тех или иных сборочных линий автомобилей», - сообщил Ильинский.

По его словам, производства, не требующие дефицитных компонентов, продолжают работать в полном объеме. Завод продолжает производить двигатели, коробки передач, шасси и проводить прессовые работы.

Ранее стало известно, что для работников на трех производственных линиях «АвтоВАЗа» в Тольятти с 12 ноября организован простой с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты. При этом завод компании в Ижевске продолжает работать в нормальном режиме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:59 ОПК
В промышленности России допустили возможность управления лайнером МС-21 со смартфона
10:37 В стране и мире
Видео
Трех новосибирцев задержали по подозрению в незаконном обороте оружия
10:33 Армия
Двести тонн снарядов: артиллеристы 49-й армии подвели итоги учебного лета
09:00 В стране и мире
Видео
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
08:06 ОПК
Чемезов назвал МС-21 «машинами будущего»
Популярное
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.