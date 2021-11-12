В «АвтоВАЗе» опровергли полную приостановку производства

На сегодняшний день на заводе в Тольятти компании «АвтоВАЗ» не работаю только три производственные линии, где осуществляется сборка автомобилей. Это связано с дефицитом электронных элементов, который наблюдается во всем мире. Информация о полной приостановке работы завода является недостоверной - другие производства продолжают работу в обычно режиме. Об этом «Звезде» сообщил директор по связям с общественностью компании «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

«Сегодня у нас не работают три линии производства. Причиной этому является мировой кризис поставок электронных компонентов, который начался еще в начале этого года и затронул всех автопроизводителей по всему миру. К сожалению, время от времени мы вынуждены на день приостанавливать работу тех или иных сборочных линий автомобилей», - сообщил Ильинский.

По его словам, производства, не требующие дефицитных компонентов, продолжают работать в полном объеме. Завод продолжает производить двигатели, коробки передач, шасси и проводить прессовые работы.

Ранее стало известно, что для работников на трех производственных линиях «АвтоВАЗа» в Тольятти с 12 ноября организован простой с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты. При этом завод компании в Ижевске продолжает работать в нормальном режиме.