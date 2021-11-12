«АвтоВАЗ» частично приостановил производство в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов

Российская компания «АвтоВАЗ» временно прекратила производства автомобилей на трех производственных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов, поставляемых из Самары. Для работников с 12 ноября организован простой с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты. Информацию «Звезде» подтвердили в профсоюзе компании.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в течение текущей недели наблюдались перебои с производством определенных моделей автомобилей. При этом завод компании в Ижевске продолжает работать в нормальном режиме.

В марте прошлого года «АвтоВАЗ» временно прекратил свою работу по указу президента Владимира Путина. Решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции. Возобновление работы состоялось 13 апреля.