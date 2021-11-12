Начальник войск РХБЗ рассказал о разработке нового огнемета РПО-2

В России разрабатывается новый огнемет РПО-2 с повышенными боевыми возможностями для подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом рассказал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

«В настоящее время продолжается и совершенствование огнеметно-зажигательного вооружения. Так, ведутся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения (РПО-2) для огнеметных подразделений войск РХБ защиты с повышенными боевыми возможностями, включающими размещение прицельного и стрелкового комплексов на БПЛА», - пояснил Кириллов.

Также начальник войск РХБЗ сообщил, что Вооруженные силы РФ с этого года начали получать тяжелые огнеметные системы ТОС-2. С учетом поставок в 2021 году, доля современных образцов составит 75,6%, отметил Кириллов.

«С этого года организована поставка в войска машин РХБ разведки РХМ-8 и тяжелых огнеметных систем ТОС-2», - сказал начальник войск РХБЗ.

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