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Новейшее вооружение и выполнение гособоронзаказа: о чем говорил Путин на заседании ВПК

Виталий Акиньшин
Кира Тило
Борис Макарычев
23:24 10.11.2021
Глава государства похвалил работу отечественного ВПК и сообщил, что гособоронзаказ, несмотря на пандемию, выполнен на 96,2%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел заседание с членами Военно-промышленной комиссии (ВПК) о реализации госпрограммы вооружения. В видеоконференции приняли участие руководство силовых ведомств РФ, ученые и представители ключевых производственных объединений ВПК страны. 

По словам главы государства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, несмотря на пандемию, работают стабильно, а новые виды вооружений в войска поступают без задержек.

«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них - истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец „Князь Владимир“, зенитно-ракетная система „С-500“», - отметил президент.

К примеру, доля современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже перевалила за 80%. Новое оружие и техника в войсках общего назначения достигает 70%. Также, по словам Путина, при разработке новой госпрограммы, рассчитанной на 2024-2033 годы, необходимо учитывать самые современные мировые тенденции. 

«Прежде всего, это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления, это повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет применения искусственного интеллекта, и, конечно, это широкое распространение робототехники. Повторю, это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших Вооруженных Сил», - подчеркнул глава государства.

Помимо этого, считает президент, крайне важным для стабильного развития ОПК является расширение ассортимента гражданской продукции оборонных предприятий. Задачи по диверсификации оборонных производств были обозначены еще в 2016 году, и последние пять лет не прошли впустую.

«Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК устойчиво растет. Если в 2018 году ее доля составляла 20,9%, а в 2019 году – 24,1%, то по итогам 2020 года – уже 25,6%, причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше», - сообщил российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что активное участие в нацпроектах и государственных программах позволит предприятиям ОПК серьезно увеличить выпуск гражданской продукции. Уже сейчас больше половины машин и специальной техники для национальных проектов обеспечивают отечественные гражданские и оборонные предприятия. Огромный опыт и технологии отечественной «оборонки» востребованы во многих наукоемких отраслях. Например, судо и авиасторонении, транспорте, энергетике или производстве медицинской техники.

Неделей ранее Владимир Путин провел серию совещаний с руководством минобороны РФ по развитию армии и флота. Они проводятся под руководством президента дважды в год, на них обсуждаются промежуточные итоги работы и ставятся задачи на будущее.

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