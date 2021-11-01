Мгла и холод: в Москву и Подмосковье пришли сильный туман и ночные заморозки

В Москве и столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Предостережение связано с сильным туманом, как следует из данных Гидрометцентра.

Как следует из информации, опубликованной в социальных сетях, жители отдаленных от центра районов Москвы и Подмосковья уже наблюдают туман. Им окутаны Митино и подмосковное Путилково неподалеку от МКАД.

Кроме того, ночные температуры в столице опустятся ниже нуля, до -5 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура снизится из-за смены циркуляции воздушных масс.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что обильные осадки в виде снега в Москве не стоит ожидать ранее второй половины ноября. Устойчивый снежный покров в столице может появиться только к концу месяца.