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Мгла и холод: в Москву и Подмосковье пришли сильный туман и ночные заморозки

Иван Линдеманн
20:38 01.11.2021
Ночная температура в столица опустится до -5 градусов.
Мгла и холод: в Москву и Подмосковье пришли сильный туман и ночные заморозки
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
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В Москве и столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Предостережение связано с сильным туманом, как следует из данных Гидрометцентра.

Как следует из информации, опубликованной в социальных сетях, жители отдаленных от центра районов Москвы и Подмосковья уже наблюдают туман. Им окутаны Митино и подмосковное Путилково неподалеку от МКАД.

Кроме того, ночные температуры в столице опустятся ниже нуля, до -5 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура снизится из-за смены циркуляции воздушных масс.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что обильные осадки в виде снега в Москве не стоит ожидать ранее второй половины ноября. Устойчивый снежный покров в столице может появиться только к концу месяца.

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