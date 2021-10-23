Синоптик рассказал, когда Москву засыплет снегом

Обильные осадки в виде снега в Москве не пойдут как минимум еще две-три недели, а устойчивый снежный покров может появиться только к концу ноября. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал «Звезде» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Разговоры о снежной зиме, сугробах и метелях в ближайшие, скажем так, ближайшие две-три недели даже и вести не стоит. Во-первых, средняя дата установления снежного покрова в Москве - это 28 ноября. Учитывая такие слегка теплые прогнозы на ноябрь, это дата будет как минимум соответствовать норме», - пояснил он.

Леус отметил, что первый снег в столице уже выпадал в небольшом количестве.

«Какие-то отдельные снежинки могут пролетать в столичном регионе уже ближайшей ночью, в воскресенье, ну а потом на некоторое время осадки будут обходить Москву и окрестности стороной», - добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о вероятности выпадения в Москве мокрого снега.