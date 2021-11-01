Роспотребнадзор опроверг допуск в музеи Ленобласти привитых иностранными вакцинами

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области не разрешало допуск в музеи региона привитым от коронавируса иностранными вакцинами. Такое заявление ведомство распространило в понедельник, 1 ноября, после того, как о допуске прошедших вакцинацию за границей иностранцев в учреждения культуры сообщили в областном правительстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что этот вопрос заслушивался на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируются. Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем Управления», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой рассказал, что решение пускать в учреждения культуры привитых иностранными вакцинами было принято в первые выходные работы по QR-кодам.