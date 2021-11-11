В стране и мире В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку Кира Карон На борту находились три человека, весь экипаж жив. © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости Читайте нас на: На севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС. «Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», - сообщили в ведомстве. Дальнейшие подробности уточняются. Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. В результате происшествия никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика