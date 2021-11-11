В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
На борту находились три человека, весь экипаж жив.
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На севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», - сообщили в ведомстве.
Дальнейшие подробности уточняются.
Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. В результате происшествия никто не пострадал.