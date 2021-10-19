Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС раскрыли подробности вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре

Анна Назайкина
11:13 19.10.2021
К месту посадки прибыл борт Координационного центра поиска и спасения.
В МЧС раскрыли подробности вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре
© Фото: Srđan Popović, Wikimedia
Читайте нас на:

Вертолету Ми-8 удалось совершить вынужденную посадку на Таймыре благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

«У нас информация, что он летел рядом с населенным пунктом Караул. Совершил вынужденную посадку, она прошла благополучно. На борту одиннадцать человек, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Как уточняется, сотрудники МЧС не привлекались, к месту посадки прибыл борт Координационного центра поиска и спасения. В общей сложности, в данным ведомства, были привлечены три человека и одна единица техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.