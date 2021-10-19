В МЧС раскрыли подробности вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре

Вертолету Ми-8 удалось совершить вынужденную посадку на Таймыре благополучно, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

«У нас информация, что он летел рядом с населенным пунктом Караул. Совершил вынужденную посадку, она прошла благополучно. На борту одиннадцать человек, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Как уточняется, сотрудники МЧС не привлекались, к месту посадки прибыл борт Координационного центра поиска и спасения. В общей сложности, в данным ведомства, были привлечены три человека и одна единица техники.