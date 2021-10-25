В России создадут беспилотники, способные выслеживать цели в лесах

В России намерены разработать специальные беспилотные летательные аппараты, которые будут способны быстро передвигаться в лесистой местности и заниматься там отслеживанием целей. Об этом рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Борис Вишняков.

Он отметил, что с помощью подобных дронов можно будет искать на плохо просматриваемых территориях сбежавших преступников или диверсантов. Устройства, одновременно с наблюдением за человеком, будут беспрерывно отсылать координаты, указывающие на его местоположение.

«Уйти от такого преследования будет просто невозможно», - цитирует Вишнякова ТАСС.

Помимо этого, по словам специалиста, подобные беспилотники будут полезны для поиска и съемки редких животных, проживающих в лесах. Притом рассчитывать на использование описанных технологий можно будет уже в ближайшем будущем, а именно, согласно оценке Вишнякова, в предстоящие год-два.