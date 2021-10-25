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В России создадут беспилотники, способные выслеживать цели в лесах

Анна Берестовая
05:12 25.10.2021
Российские специалисты работают над созданием беспилотников, способных выслеживать цели в лесах.
В России создадут беспилотники, способные выслеживать цели в лесах
© Фото: Минобороны России
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В России намерены разработать специальные беспилотные летательные аппараты, которые будут способны быстро передвигаться в лесистой местности и заниматься там отслеживанием целей. Об этом рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Борис Вишняков.

Он отметил, что с помощью подобных дронов можно будет искать на плохо просматриваемых территориях сбежавших преступников или  диверсантов. Устройства, одновременно с наблюдением за человеком, будут беспрерывно отсылать координаты, указывающие на его местоположение.

«Уйти от такого преследования будет просто невозможно», - цитирует Вишнякова ТАСС.

Помимо этого, по словам специалиста, подобные беспилотники будут полезны для поиска и съемки редких животных, проживающих в лесах. Притом рассчитывать на использование описанных технологий можно будет уже в ближайшем будущем, а именно, согласно оценке Вишнякова, в предстоящие год-два.

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