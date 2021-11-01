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В Роспотребнадзоре рассказали о проверках исполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве

Иван Линдеманн
19:45 01.11.2021
В течение выходных дней работники ведомства проверили 209 объектов.
В Роспотребнадзоре рассказали о проверках исполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В период с 25 октября по 31 октября в столице было проведено 412 проверок выполнения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал в столичном оперштабе.

В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора выявили в Москве нарушения на 118 объектах. В течение выходных дней работники ведомства проверили 209 объектов.

Предметом проверок стали точки общепита, магазины, транспорт, салоны красоты и спортивные учреждения. В ходе объявленных выходных дней выявлены нарушения на 62 объектах из 209 проверенных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о вероятности введения «суперзапретов» из-за роста заболеваемости вируса. Руководитель службы подчеркнула, что речь идет об уже известных комплексах мер по борьбе с COVID-19, которые реализуются в данный момент. Попова отметила, что никто не застрахован от «перегибов» в ходе их выполнения, однако о «суперзапретах» в этой связи речь не идет.

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