В Северной Осетии стартовали состязания за звание лучшего дознавателя ВС РФ

В Северной Осетии прошли состязания за звание лучшего дознавателя Вооруженных сил РФ. На местном полигоне состоялся финал конкурса военных полицейских.

Все ждали самоотдачи от победивших на окружных этапах участников. Им предстояло пройти тяжелейшую полосу препятствий, тоннели, траншеи, эвакуацию раненых - и все это в полной выкладке. На это бойцам дается 20 минут. Условия - очень сложные.

Полицейским также предстоит сдать нормативы по стрельбе из автомата и пистолета и обезвредить группу диверсантов. Триумфаторов турнира ждет не только почет, но и повышение по службе, поэтому борьба за первое место обещает быть жесткой и интересной.