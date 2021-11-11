Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Северной Осетии стартовали состязания за звание лучшего дознавателя ВС РФ

Егор Левин
Александр Алексеев
08:46 11.11.2021
Триумфаторов турнира ждет не только почет и уважение, но и повышение по службе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Северной Осетии прошли состязания за звание лучшего дознавателя Вооруженных сил РФ. На местном полигоне состоялся финал конкурса военных полицейских.

Все ждали самоотдачи от победивших на окружных этапах участников. Им предстояло пройти тяжелейшую полосу препятствий, тоннели, траншеи, эвакуацию раненых - и все это в полной выкладке. На это бойцам дается 20 минут. Условия - очень сложные.

Полицейским также предстоит сдать нормативы по стрельбе из автомата и пистолета и обезвредить группу диверсантов. Триумфаторов турнира ждет не только почет, но и повышение по службе, поэтому борьба за первое место обещает быть жесткой и интересной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:36 В стране и мире
Синоптик рассказал, какая погода ожидает россиян зимой
08:18 В стране и мире
Посол Антонов заявил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины
08:46 Армия
Видео
В Северной Осетии стартовали состязания за звание лучшего дознавателя ВС РФ
06:34 Армия
Видео
Военные подготовили более 4 тонн жидкого кислорода для медучреждений в Сибири
05:10 В стране и мире
В России ожидается повышение цен на Интернет и ТВ на 10%
Популярное
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.