Вирусолог назвал органы, которые чаще всего поражает COVID-19

Печень занимает третье место по частоте поражения при заболевании коронавирусом. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Специалист при этом добавил, что COVID-19 часто атакует легкие, эндотелий сосудов и кишечник.

«У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование... У него также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей - кишечник. Там нарушаются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет», - объяснил врач в эфире «Вести FM».

Вирусолог отметил, что COVID-19 также сильно воздействует на иммунологическую память. По словам специалиста, есть данные, что вирус «работает также как корь, которая стирает около 20-30% нашего иммунитета», поэтому после коронавирусной инфекции человек часто болеет, заражается новыми инфекциями, у него обостряются герпетические заболевания, до этого протекавшие в скрытой форме.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило правила госпитализации граждан, которые не переболели коронавирусом и не сделали прививку. Документ опубликован на сайте кабмина. Так, в период нерабочих дней таким россиянам при приеме в больницу будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Если он окажется положительным, то в дальнейшем проведут полноценное ПЦР-исследование.