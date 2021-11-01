Попова призвала не ждать немедленного эффекта от мер против коронавируса

Чтобы заметить эффект от ограничительных мер, должен пройти как минимум один инкубационный период. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время – не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ.

Нерабочие дни в России начались 30 октября. Некоторые регионы ввели ограничения еще раньше. Эпидемические каникулы продлятся до 7 ноября. В этот период должны быть закрыты все непродовольственные магазины, торговые центры. Работают только аптеки и продуктовые. В кафе или ресторанах еду можно взять навынос или заказать доставку.

Ранее Попова оценила вероятность введения в России «суперзапретов» из-за пандемии.