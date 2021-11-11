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Посол Антонов заявил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины

Кира Карон
08:18 11.11.2021
По мнению посла, упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну.
Посол Антонов заявил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины
© Фото: Генеральный штаб ВСУ, Facebook
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После встречи главы госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планы США по поставкам оружия Киеву лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Заявлении посла опубликовано в Facebook российского посольства.

«Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», - говорится в сообщении.

Ранее Анатолий Антонов в обращении на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс» заявил, что Россия предлагает США обнулить все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга. Он добавил, что взаимное снятие всех ограничений на дипломатическое присутствие России и США стало бы первым шагом позитивной повестки в отношениях.

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