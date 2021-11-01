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СМИ: мать убитых в Кызыле девочек хотят лишить прав на третью дочь

Анна Касаткина
17:02 01.11.2021
В данный момент оставшаяся в живых девочка направлена в центр реабилитации.
СМИ: мать убитых в Кызыле девочек хотят лишить прав на третью дочь
© Фото: МВД РФ
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Мать убитых в Кызыле девочек 9 и 14 лет могут лишить прав на третьего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, органы опеки готовят иск о лишении родительских прав, так как женщина оставила троих несовершеннолетних детей ночью с посторонним человеком. Уточняется, что ранее на учете мать девочек не состояла.

В данный момент оставшаяся в живых девочка направлена в центр реабилитации, позже ее направят в детский центр психологической помощи.

В воскресенье, 31 октября, в Кызыле были найдены две девочки, упавшие с высоты. Младшая из них скончалась на месте, старшая - в больнице. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый 23-летний мужчина, снимавший комнату в квартире матери детей. По предварительным данным, он выбросил девочек с балкона на восьмом этаже за то, что они отказывались ложиться спать в позднее время. Третьего ребенка он не тронул, так как он спал. Мама детей в это время находилась на работе.

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