Стали известны подробности убийства двух девочек в Кызыле

Подозреваемый в убийстве несовершеннолетних сестер в Туве выбросил их с балкона восьмого этажа. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Вчера произошло чудовищное преступление, 23-летний уроженец Тес-Хемского района, непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет», - заявил Ховалыг во время аппаратного совещания с членами регионального кабмина.

Глава Тувы также отдал распоряжение оказать моральную и материальную помощь семье, в которой случилась данная трагедия.

До этого подробности происшествия известны не были. Сообщалось лишь, что в Кызыле были найдены мертвыми две девочки 9 и 14 лет. По подозрению в их убийстве полицейские задержали 23-летнего мужчину.

К настоящему моменту следствию известно, что мать девочек, освободившись из мест лишения свободы, самовольно забрала их из приемной семьи, после чего перевезла в Кызыл. После трагического инцидента прокуратура решила проверить работу местных чиновников.