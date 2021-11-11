В ООН рассказали о работе с США для решения проблемы с визами для дипломатов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность неразрешенностью ситуации с выдачей американских виз дипломатам некоторых стран, включая Россию, которые планируют посетить штаб-квартиру организации. В связи с этим генсек продолжит взаимодействовать с Вашингтоном для устранения проблемы.

Об этом сообщил официальный представитель Гутерреша - Стефан Дюжаррик. Он также указал, что генсек и юридический советник ООН уже выходили на контакт с Соединенными Штатами, а также с пострадавшими в контексте случившегося государствами-членами на высоком уровне для поиска решений.

«Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и государствами-членами, которых коснулась эта проблема», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Россия обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой о незамедлительном запуске арбитража для разрешения трудностей с выдачей виз США российским дипломатам. В РФ отметили, что страна сталкивается с проблемами из-за действий американской стороны на протяжении более четырех лет.