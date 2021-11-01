В стране и мире В Минэкономразвития оценили планы отказа от мигрантов на стройках в Москве Иван Линдеманн Сегодня для московских строек характерно высокотехнологичное производство, которое не требует низкоквалифицированной рабочей силы. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Идея московского правительства отказаться от мигрантов на строительных объектах столицы верная. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. «Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты. И я полностью поддерживаю и приветствую такие инициативы», - сказал он ТАСС. Он объяснил, что сегодня для московских строек характерно высокотехнологичное производство, которое не требует низкоквалифицированной рабочей силы. Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что ставит задачу своим коллегам в строительном комплексе разработать план, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на столичных строительных объектах. Он подчеркнул, что процесс строительства должен требовать в 3 раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в 2-3 раза больше. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика