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Обвиняемый в убийстве двух девочек в Кызыле арестован на два месяца

Роман Захаров
14:29 01.11.2021
Следователи продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.
© Видео: Кызылский городской суд © Фото: NikolayGyngazov, GlobalLookPress
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Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девочек в Кызыле, заключен под стражу сроком на два месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Туве.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в СКР.

Ранее глава Республики Тува Владислав Ховалыг рассказал, что подозреваемый в убийстве несовершеннолетних сестер в Туве выбросил их с балкона восьмого этажа. Губернатор также отдал распоряжение оказать моральную и материальную помощь семье, в которой случилась данная трагедия.

Накануне в Кызыле были найдены мертвыми две девочки 9 и 14 лет. По подозрению в их убийстве полицейские задержали 23-летнего мужчину.

Вскоре стало известно, что незадолго до случившегося мать девочек, недавно освободившаяся из мест лишения свободы, самовольно забрала их из приемной семьи, после чего перевезла в Кызыл. После трагического инцидента прокуратура решила проверить работу местных чиновников.

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