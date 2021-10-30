В стране и мире Небензя назвал «опасной игрой» применение Киевом дронов в Донбассе Кира Тило Постпред РФ при ООН считает, что Украина ведет «опасную игру». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Киев играет в «опасную игру», применяя дроны для атак в Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Да, я видел доклады о дронах Bayraktar, один из которых нанес удар по артиллерийским позициям ополчения. Я считаю, что украинцы ведут очень опасную игру», - цитирует Небензю ТАСС. Ранее в МИД Украины заявили, что ВСУ ничего не нарушили, использовав в Донбассе беспилотник Bayraktar. Министр иностранных дел Украины по итогам разговора с вице-президентом Швейцарской Конфедерации объяснил действия ВСУ самозащитой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика