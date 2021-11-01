Псаки заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки оказался положительным. Также стало известно о том, что она в связи с болезнью не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу.

«В среду в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье», - отметила Псаки в своем заявлении, передает ТАСС.

По ее словам, у членов семьи был обнаружен коронавирус. С тех пор Псаки находилась на карантине и сдала несколько отрицательных тестов на COVID-19.

«Однако сегодня (в воскресенье) мой тест на ковид оказался положительным», - подчеркнула Джен Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что количество смертей от коронавирусной инфекции в США ужасает. По ее мнению, во многом благодаря администрации удалось добиться 78% прохождения вакцинации населением на начало октября.