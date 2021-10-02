Псаки назвала ужасающим показатель смертности от COVID-19 в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что количество смертей от коронавирусной инфекции в США ужасает. В Америке, по некоторым данным, было зарегистрировано 700 тысяч летальных исходов от COVID-19.

«Это потрясающее, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии», - рассказала Псаки журналистам.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что во многом благодаря администрации удалось добиться 78% прохождения вакцинации населением на данный момент. Это поспособствовало сохранению жизней сотен тысяч американцев, говорит Джен Псаки.

По состоянию на субботнее утро 2 октября в Америке число смертей от коронавируса превысило 700 тысяч. Данные приводит университет Джона Хопкинса.