Медведев рассказал о пятой фазе пандемии COVID-19

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в Российской газете, рассказал о борьбе с пандемией COVID-19 в России и мире. По его словам, в настоящий момент, мир переживает пятую фазу пандемии, которая началась весной этого года. Именно в этот период уровень заболеваемости достиг исторического максимума.

На фоне событий пандемии в мировой экономике происходит значительный спад. Международные организации оценивают его объемы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный Банк). Для выхода из кризиса необходима эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики, а также удержание ценовой стабильности, подчеркнул зампред Совбеза.

«И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности, и тем более – на чьи-либо политические амбиции», – подчеркнул он.

Медведев также отметил, что одной из наиболее серьезных проблем сегодня является отказ ряда стран от международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что некоторые государства даже не сняли санкции в отношении других в условиях пандемии.

«Распространение коронавируса обнажило еще одну проблему – глобальный кризис доверия. Он проявился в игнорировании международных организаций, "противостоянии вакцин", постоянных взаимных подозрениях и поисках виновных в распространении вируса», – подчеркнул зампред.

По мнению Медведева, решение этого вопроса совершенно очевидно – все страны обязаны поступиться собственными геополитическими интересами, чтобы спасти людей. Необходимо признать вакцины, которые были произведены в других государствами, заявил зампредседателя Совета безопасности.

Напомнил Дмитрий Медведев и об очевидном плюсе COVID-19. По его мнению, пандемия значительно ускорила четвертую промышленную революцию. С весны прошлого года количество и качество онлайн-сервисов выросло в несколько раз.

Также зампред отметил, что вопреки нашим желаниям коронавирус останется с людьми на многие годы. Вероятность локальных вспышек инфекции возможна даже при условии выработки коллективного иммунитета после массовой вакцинации. Есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы ситуацию получится взять под контроль, однако, в будущем необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз, заключил Медведев.