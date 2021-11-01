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Уроки пандемии: Медведев рассказал о борьбе с COVID-19 в мире в своей статье

Виктория Ивашечкина
00:52 01.11.2021
По словам зампредседателя Совбеза, чтобы предотвратить катастрофы такого масштаба, нужно ставить выше остального заботу о жизни.
Уроки пандемии: Медведев рассказал о борьбе с COVID-19 в мире в своей статье
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал статью о борьбе с пандемией коронавируса в России и мире, главных уроках, которые каждый человек может извлечь из этого. По его словам, COVID-19 стала крупнейшим потрясением в истории последних десятилетий.

«Нанесен огромный урон социальной сфере, экономике, культуре многих государств на всех континентах», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его мнению, чтобы предотвращать катастрофы подобного масштаба, требуется способность выше остального ставить заботу о жизни.

По мнению зампредседателя Совбеза, одним из главных уроков пандемии является то, что угрозы нужно принимать всерьез. То есть «действовать на опережение, а не постфактум».

«Не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща», - отметил Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев рассказал и о том, что на данный момент на фоне пандемии коронавируса наблюдается спад в мировой экономике.

«В целом кризис сильнее ударил по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации. Международный валютный фонд оценивает провал экономик развитых стран в 2020 году в 4,7%, тогда как развивающихся - в 2,2%», - подчеркнул автор статьи для «Российской газеты».

По мнению Дмитрия Медведева, принуждение к вакцинации от коронавируса «не слишком эффективно, просвещение необходимо».

«Всегда ли такое принуждение оправданно? Вопрос спорный и сложный. С одной стороны, права человека - ценность незыблемая. С другой - есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей. Важно найти необходимый баланс», - считает Медведев.

По его словам, сейчас в России вакцинация является «в целом добровольной».

Кроме того, говоря о РФ, Медведев отметил, что страна с весны текущего года находится в пятой фазе пандемии коронавируса. Во время нее наблюдается очередной подъем заболеваемости.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне.

Накануне сообщалось, что в РФ был снова побит рекорд суточных заражений COVID-19. Так, второй день подряд коронавирусом заразились более 40 тысяч россиян.
 

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