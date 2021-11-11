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Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке

Кира Тило
04:02 11.11.2021
Глава Минтранса сообщил, что вопрос постараются решить с помощью частных компаний.
Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке
© Фото: pexels.com
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Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву решить проблему с перевозкой и доставкой грузов на Дальнем Востоке. 

«Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства», - сказал Владимир Путин.

Глава Минтранса сообщил, что вопрос стараются решить с помощью частных компаний. Савельев также считает, что если сил частников не будет хватать, это может стать предпосылкой к созданию судоходной компании, которая будет перевозить социально значимые грузы по стране.

Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности портов Дальнего Востока. В результате этого в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров. К примеру, более 1,6 тысячи контейнеров - 76 из которых с социально значимыми грузами - ждут отправки на Сахалин. По прогнозам Минтранспорта, ситуация нормализуется в декабре этого года, передает РИА Новости. 

Ранее президент провел заседание с членами Военно-промышленной комиссии (ВПК) о реализации госпрограммы вооружения. Глава государства похвалил работу отечественного ВПК и сообщил, что гособоронзаказ, несмотря на пандемию, выполнен на 96,2%.

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