Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву решить проблему с перевозкой и доставкой грузов на Дальнем Востоке.

«Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства», - сказал Владимир Путин.

Глава Минтранса сообщил, что вопрос стараются решить с помощью частных компаний. Савельев также считает, что если сил частников не будет хватать, это может стать предпосылкой к созданию судоходной компании, которая будет перевозить социально значимые грузы по стране.

Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности портов Дальнего Востока. В результате этого в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров. К примеру, более 1,6 тысячи контейнеров - 76 из которых с социально значимыми грузами - ждут отправки на Сахалин. По прогнозам Минтранспорта, ситуация нормализуется в декабре этого года, передает РИА Новости.

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