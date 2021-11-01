Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева засекли камеры

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Как добавили в ведомстве, в настоящий момент продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Правоохранители пытаются установить местонахождение преступника, чтобы задержать его.

«Одет: длинная куртка черного цвета с капюшоном, спортивный костюм черного цвета и толстовка с капюшоном серого цвета (одетая под костюм), кроссовки черного цвета. Приметы: рост 163-165 см, худощавого телосложения, седая борода, постоянно носит маску, даже на улице», - говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН по Астраханской области в среду, 27 октября, сообщали, что сбежавшего из психбольницы осужденного, который являлся членом банды Басаева, объявили в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что осужденный мужчина 1982 года рождения совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы. Ранее он был осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»).