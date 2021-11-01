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Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева засекли камеры

Анна Назайкина
11:45 01.11.2021
В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение преступника, чтобы задержать его.
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева засекли камеры
© Фото: УМВД РФ по Астраханской области
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Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева засекли камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба УМВД России по Астраханской области. На одном из снимков мужчина стоит у кассы в одном из продуктовых магазинов.

© УМВД РФ по Астраханской области

Как добавили в ведомстве, в настоящий момент продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Правоохранители пытаются установить местонахождение преступника, чтобы задержать его.

«Одет: длинная куртка черного цвета с капюшоном, спортивный костюм черного цвета и толстовка с капюшоном серого цвета (одетая под костюм), кроссовки черного цвета. Приметы: рост 163-165 см, худощавого телосложения, седая борода, постоянно носит маску, даже на улице», - говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН по Астраханской области в среду, 27 октября, сообщали, что сбежавшего из психбольницы осужденного, который являлся членом банды Басаева, объявили в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что осужденный мужчина 1982 года рождения совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы. Ранее он был осужден по статье 209 УК РФ («Бандитизм»).

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