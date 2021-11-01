Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева засекли камеры
В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение преступника, чтобы задержать его.
© Фото: УМВД РФ по Астраханской области
Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Шамиля Басаева засекли камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба УМВД России по Астраханской области. На одном из снимков мужчина стоит у кассы в одном из продуктовых магазинов.
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