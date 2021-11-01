«Голос твердый»: директор Серова рассказал о самочувствии артиста

Российский певец Александр Серов в скором времени может быть выписан из больницы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор народного артиста Александр Федорков.

«Созванивались с ним вчера. Голос твердый, думаю, что выписка не за горами. В очередной раз оказал коллективу музыкантов финансовую помощь, даже в трудное для себя время. Вот такой человек», - заявил он.

На прошлой неделе Федорков сообщал, что артист идет на поправку после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Ранее, по данным СМИ, врачи диагностировали у него воспаление легких. Утверждалось, что некоторое время он был способен дышать только в кислородной маске.

Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов, как «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и других. В 2004 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.