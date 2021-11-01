Вирусолог назвал смертельно опасный симптом COVID-19, на который часто не обращают внимания

Тяжесть течения коронавируса изменилась в худшую сторону из-за штамма «дельта». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Течение болезни изменилось, потому что сейчас, в основном, стал штамм "дельта" доминировать. А болезнь вызванная этим штаммом протекает тяжелее. Сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония. Болеть стали в более молодом возрасте, даже школьники», - сообщил медик.

По наблюдениям врача, самое тяжелое течение COVID-19 начинается тогда, когда у человека падает температура.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше - это самые тяжелые больные», - предупредил Жемчугов.

Он также рассказал, что температура тела зависит от силы организма, от его потенциала. Но влияет на температуру человека еще и состоянием гормональной системы, в первую очередь - щитовидной железы, половых гормонов и надпочечников.

«Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией», - объяснил эксперт.

Врач добавил, что когда болезнь протекает в легкой форме, то у человека «обычная температура». При этом он подчеркнул, что использовать для измерения температуры нужно только ртутный термометр, поскольку он «самый точный, в отличие от всех остальных - бесконтактных, электронных».

«Три раза измеренная температура по пять минут - не менее - это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции», - дал свои рекомендации Владислав Жемчугов.

В то же время специалист предупредил, что в условиях большого количества обращений «система первичной сортировки не справляется с дифференциацией», и часто, если нет высокой температуры, «на людей не обращают внимания, говорят прийти через неделю».

«Если это ОРВИ, не начинается падение температуры. Фазы болезни таковы, что пониженная температура после повышенной бывает, организм начинает бороться, это может быть предвестником цитокинового взрыва, то есть собственные регуляторные молекулы не влияют положительно, а усугубляют течение болезни. С ОРВИ я ни разу не видел в практике, чтобы начало было с пониженной температуры. Если пониженную температуру врач игнорирует, то лучше поискать другого доктора, который услышит эту информацию», - резюмировал медик.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» рассказал, что потенциальную опасность для человечества представляют собой не все мутации COVID-19, а только варианты с определенными свойствами, например с более высокой контагиозностью.