СБУ проверяет возможную причастность Порошенко к делу о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на главу ведомства Ивана Баканова.

«Соответствующая версия проверяется», - сказал Баканов.

По словам главы СБУ, уголовное дело зарегистрировано, однако других деталей он не сообщил. Также на данный момент нет информации о результатах проверки.

В отношении Петра Порошенко на Украине был возбужден ряд уголовных дел. В октябре 2020 года против бывшего президента и его соратников возбудили уголовное дело о подготовке нового государственного переворота в стране. В мае 2021 года появилась информация, что Порошенко контролировал около шести офшорных фирм, через которые совершались сделки на десятки миллионов долларов, а также приобретались предметы роскоши и произведения искусства.