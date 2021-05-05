У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

Петр Порошенко контролировал около шести офшорных фирм, через которые совершались сделки на десятки миллионов долларов, а также приобретались предметы роскоши и произведения искусства.

Операции офшорных компаний проходили через счета в одном из австрийских банков, сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Например, среди приобретенных произведений искусства значатся картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон».

Также, по данным расследователей, бывший украинский лидер и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели через офшорную фирму Vernon Holdings люксовую итальянскую мебель на сумму более 100 тысяч долларов. Компания базировалась на Британских Виргинских островах. В 2019 стало известно, что контролировал эту фирму Петр Порошенко.

В 2020 году служба безопасности Украины возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента республики. Порошенко обвиняют по тяжким статьям, включая государственную измену и финансирование терроризма. Сам он считает уголовные производства в отношении себя сфабрикованными и отказывается признавать свою вину.