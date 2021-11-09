Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в середине ноября

Астероид 2004 UE в скором времени должен будет пролететь вблизи Земли. Астрономическое событие должно будет произойти в середине ноября.

Согласно оценке специалистов, на минимальное расстояние астероид приблизится к планете 13 ноября. Космическое тело окажется примерно в четырех миллионах километров от Земли, что более чем в 11 раз превышает расстояние между Землей и Луной.

Согласно существующей в настоящее время классификации, астероид входит в группу «Аполлонов», являющихся потенциально опасными астероидами, траектории полета которых пересекаются с земной орбитой. Его размер составляет от 170 до 380 метров в диаметре.

Соответствующая информация сообщается на сайте одного из подразделений NASA, согласно РИА Новости. Первое наблюдение 2004 UE произошло в 2004 году. В следующий раз сближение астероида с планетой произойдет в 2051 году.