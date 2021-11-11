СМИ сообщили об обнаружении снаряда в подвале дома в Москве

По данным СМИ, в Москве в подвале жилого дома был найден артиллерийский снаряд на улице Адмирала Макарова. На данный момент подробности происшествия уточняются. Снаряд, пишет пресса, будет вывезен для утилизации.

«В жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 17к1 в подвале найден снаряд. На месте сотрудники полиции, место находки оцеплено», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее житель Саратова попытался распилить снаряд «болгаркой» и погиб. На место трагедии прибыли медики, однако мужчину спасти не удалось.