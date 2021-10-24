В стране и мире Житель Саратова попытался распилить снаряд «болгаркой» и погиб Виктория Ивашечкина На место трагедии прибыли медики, но мужчину спасти не удалось. © Фото: Павел Лисицын РИА Новости Читайте нас на: Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели жителя Саратова. Мужчина скончался в результате разрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой». «По предварительным данным, 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв», - сказано в сообщении. На место трагедии прибыли медики скорой помощи и спасатели, однако, мужчину спасти не удалось. От полученных ранений он скончался на месте. Следователи назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика