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Житель Саратова попытался распилить снаряд «болгаркой» и погиб

Виктория Ивашечкина
00:09 24.10.2021
На место трагедии прибыли медики, но мужчину спасти не удалось.
Житель Саратова попытался распилить снаряд «болгаркой» и погиб
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
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Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели жителя Саратова. Мужчина скончался в результате разрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой».

«По предварительным данным, 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв», - сказано в сообщении

На место трагедии прибыли медики скорой помощи и спасатели, однако, мужчину спасти не удалось. От полученных ранений он скончался на месте.

Следователи назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы.

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