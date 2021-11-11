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Вице-президент РФС оценил российскую сборную по футболу перед матчем с Кипром

Алексей Курильченко
17:48 11.11.2021
По словам бывшего футболиста, уровень команды в большей степени зависит от игроков, чем от тренера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян оценил уровень российской сборной. По его словам, российским спортсменам нужно стремиться к уровню европейских футболистов - при этом найм иностранцев не всегда может дать ожидаемый результат.

«Наша сборная сегодня играет с Кипром, а через три дня с Хорватией. Будет решаться вопрос, попадем на чемпионат мира или нет. Мы все будем болеть, чтобы команда попала. А так хотелось бы пожелать развития футбола, чтобы соответствовать европейскому уровню. Легионеры, которых приглашают наши клубы, намного уступают в мастерстве легионерам в европейских клубах, Франции, Англии и так далее. Есть большая разница», - сказал Симонян.

При этом уровень игры, по мнению Симоняна, в большей степени зависит от профессионализма российских спортсменов и в меньшей - от навыков тренера Валерия Карпина. Даже несмотря на тактику и тренировку, игроки на поле должны продемонстрировать навыки, которые годами оттачиваются в клубах.

«Движение вперед зависит от уровня игроков, от "классности". Валерий Карпин, у которого есть несколько дней на подготовку, может поднять технико-тактический уровень, используя свой футбольный интеллект. Все это развивается в клубах, а Карпин уже набирает в команду лучших игроков. Слава богу залечил травму Головин, это тоже приятно», - заключил Симонян.

Ранее стало известно, что за российского футболиста Александра Головина ФК «Монако» мог попросить 46 миллионов евро. Однако спортивный директор футбольного клуба «Эвертон» Марсель Брандс считает эту информацию недостоверной.

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