Хоккеист Капризов забросил свои первые 30 шайб быстрее всех в истории «Миннесоты Уайлд»

Российский хоккеист Кирилл Капризов, играющий на позиции нападающего в «Миннесоте Уайлд», стал первым игроком клуба, забросившим 30 шайб за 67 матчей.

Последний по счету заброс спортсмен реализовал в матче регулярного чемпионата с командой из Аризоны. Так Капризов превзошел достижение прошлого игрока клуба Мариана Габорика, которому потребовалось 93 матча. Об этом NHL сообщает в своем Twitter.

Еще меньше игр, чем Капризову, для такого результата потребовалось лишь шести хоккеистам - Александру Овечкину (43), Патрику Лайне (55), Броку Бесеру (60), Остону Мэтьюзу (61), Евгению Малкину (63) и Сидни Кросби (63).

Ранее Капризов оформил свой первый хет-трик в NHL. Россиянин забросил шайбы в ворота Arizona Coyotes на 44-й, 46-й и 60-й минутах.