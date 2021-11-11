Адвокат раскрыл, какое наказание может ждать наехавших на полицейского в Дагестане

Адвокат Сергей Жорин в разговоре со «Звездой» спрогнозировал, что может ждать задержанных мужчин в аэропорту Шереметьево, которые подозреваются в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. В СМИ также сообщалось, что одним из задержанных мог стать двоюродный брат бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Усман.

«Ситуация очень тяжелая. Если существуют общественное мнение и резонанс, то наказание зачастую более суровое, чем диспозиция по той или иной статье. Я бы не хотел здесь делать какие-то прогнозы», - объяснил Жорин.

Адвокат все же пояснил, что тяжесть наказания зависит от ущерба состоянию здоровья, причиненному пострадавшему, а также от обстоятельств, при которых произошел инцидент. Например, Жорин называет отягчающим обстоятельством нахождение сотрудника полиции при исполнении.

«В любом случае степень наказания будет зависеть от здоровья, будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавил Жорин.

Также ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский. Он рассказал «Звезде», что если наезд на полицейского был умышленным, то подозреваемые могут пройти по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В более легком случае, они могут просто заплатить штраф.

«Если полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно, то это могут трактовать, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный. Если наезд был неумышленным, то, может отделаться штрафом»,- прокомментировал Добровинский.

Тем временем в МВД точные имена задержанных не обнародовали. В сообщении пресс-службы министерства говорится, что подозреваемые прилетели в столицу из Махачкалы - оба 1998 года рождения.