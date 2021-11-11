Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат раскрыл, какое наказание может ждать наехавших на полицейского в Дагестане

Елизавета Потейчук
19:27 11.11.2021
Адвокат Жорин заявил, что степень наказания подозреваемых за наезд зависит от состояния здоровья полицейского после инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: usman_nurmagomedo, instagram
Читайте нас на:

Адвокат Сергей Жорин в разговоре со «Звездой» спрогнозировал, что может ждать задержанных мужчин в аэропорту Шереметьево, которые подозреваются в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. В СМИ также сообщалось, что одним из задержанных мог стать двоюродный брат бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Усман.

«Ситуация очень тяжелая. Если существуют общественное мнение и резонанс, то наказание зачастую более суровое, чем диспозиция по той или иной статье. Я бы не хотел здесь делать какие-то прогнозы», - объяснил Жорин.

Адвокат все же пояснил, что тяжесть наказания зависит от ущерба состоянию здоровья, причиненному пострадавшему, а также от обстоятельств, при которых произошел инцидент. Например, Жорин называет отягчающим обстоятельством нахождение сотрудника полиции при исполнении.

«В любом случае степень наказания будет зависеть от здоровья, будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавил Жорин.

Также ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский. Он рассказал «Звезде», что если наезд на полицейского был умышленным, то подозреваемые могут пройти по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В более легком случае, они могут просто заплатить штраф.

«Если полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно, то это могут трактовать, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный. Если наезд был неумышленным, то, может отделаться штрафом»,- прокомментировал Добровинский.

Тем временем в МВД точные имена задержанных не обнародовали. В сообщении пресс-службы министерства говорится, что подозреваемые прилетели в столицу из Махачкалы - оба 1998 года рождения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:36 В стране и мире
СК возбудил дело по факту наезда на полицейского в Дагестане
18:30 В стране и мире
Путин во второй раз обсудил с Меркель ситуацию с мигрантами на белорусской границе
17:48 Спорт
Видео
Вице-президент РФС оценил российскую сборную по футболу перед матчем с Кипром
17:20 Армия
Видео
«Я видел эти лица»: генерал-лейтенант Мурадов вспомнил о первом обмене военнопленными в Нагорном Карабахе
18:00 В стране и мире
Названа еще одна болезнь, которую можно спутать с COVID-19 и простудой
Популярное
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
На Болдуина подали в суд после гибели оператора на съемках фильма
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.