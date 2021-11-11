Захарова назвала «реинкарнацией фашизма» запрет георгиевских лент в Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение парламента Латвии ввести запрет на использование георгиевских лент на официальных мероприятиях в стране. По ее словам, данное решение является свидетельством возрождения в Латвии фашизма.
«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», - пишет Захарова в своем Telegram-канале.
Кроме того, дипломат негодует и на тему того, могут ли в этом случае ветераны ВОВ, проживающие на территории Латвии, носить свои медали, к которым прилагаются георгиевские ленты.
«И что сказал бы, например, герой латышского народа Ян Янович Розе - полный кавалер ордена Славы (к которому прилагалась все та же оранжево-черная муаровая лента)», - резюмировала Захарова.
Ранее Мария Захарова назвала ложью обвинения Запада в адрес Лукашенко по ситуации с мигрантами. Представитель МИД РФ надеется, что на Западе не будут снимать с себя ответственность за навязывание своего образа жизни мигрантам.