Захарова назвала «реинкарнацией фашизма» запрет георгиевских лент в Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение парламента Латвии ввести запрет на использование георгиевских лент на официальных мероприятиях в стране. По ее словам, данное решение является свидетельством возрождения в Латвии фашизма.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», - пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, дипломат негодует и на тему того, могут ли в этом случае ветераны ВОВ, проживающие на территории Латвии, носить свои медали, к которым прилагаются георгиевские ленты.

«И что сказал бы, например, герой латышского народа Ян Янович Розе - полный кавалер ордена Славы (к которому прилагалась все та же оранжево-черная муаровая лента)», - резюмировала Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала ложью обвинения Запада в адрес Лукашенко по ситуации с мигрантами. Представитель МИД РФ надеется, что на Западе не будут снимать с себя ответственность за навязывание своего образа жизни мигрантам.