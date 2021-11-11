В ЛНР рассказали о желании Киева покупать электричество и уголь в Донбассе

Киев обратился к представителям Донбасса с просьбой об обсуждении потенциальных поставок энергетических ресурсов с неподконтрольных территорий. Такое заявление сделал полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах и глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

Согласно его словам, Украина подняла данную тему в рамках встречи подгруппы по экономическим вопросам. Речь, как указал Дейнего, велась о коммерческих поставках электроэнергии и угля из Донбасса.

Министр иностранных дел ЛНР отметил, что к данному обсуждению представители республик отнеслись с пониманием. Более того, в соответствии с информацией на сайте Луганского Информационного Центра, на следующий день сторона Донбасса повторно подтвердила готовность рассмотреть такого рода сотрудничество. Тем не менее, по словам главы МИД ЛНР, в ответ украинская сторона решила промолчать.

«Это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей», - заметил Дейнего.

Ранее Директор ЦРУ Соединенных Штатов Уильям Бернс подтвердил необходимость выполнения Минских соглашений, а также соблюдения особого статуса Донбасса. Соответствующие заявления были сделаны Бернсом во время визита в Москву.