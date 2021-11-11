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Эксперт заявил о тяжелом пути российских футболистов на ЧМ-2022 в случае проигрыша Хорватии

Елизавета Потейчук
18:22 11.11.2021
Андрей Малосолов заявил, что для успешного прохождения на чемпионат мира 2022 сборной России нужно «прыгнуть выше головы» и занять первое место в группе.
Эксперт заявил о тяжелом пути российских футболистов на ЧМ-2022 в случае проигрыша Хорватии
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Футбольный эксперт Андрей Малосолов сообщил, что матч сборной России против национальной команды Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 станет ключевым для наших футболистов. В ходе этой игры определится победитель, который получит право отправиться на чемпионат мира сразу.

«Нас устраивает даже ничья, но когда мы рассчитываем на такой результат, это плохо заканчивается. Поэтому играть надо и в сегодняшнем матче с Кипром, и в воскресном матче с Хорватией только на победу. Не надеяться ни на внешние обстоятельства, ни на внешние силы. Верить только в себя», - заявил Малосолов в беседе с «360».

По словам эксперта, для игроков нашей сборной соперники могут подготовить неожиданные сюрпризы. Наибольшую угрозу, говорит специалист, представляет для российской команды сборная Хорватии, которая на данный момент находится в хорошей форме.

«Хорватия - это очень сильный соперник. В первой игре против России хорваты были не в очень хорошем эмоциональном состоянии, у них было много травмированных. Сейчас они основные лидеры. Это будет очень нелегкий матч», - пояснил Малосолов.

Андрей Малосолов также подчеркнул, что несмотря на лидерство сборной России в группе футболистам расслабляться не стоит. В случае, если наша команда потерпит поражение в матче с Хорватией, то в дальнейшем российских футболистов ждет тяжелая борьба в группе, куда попадают сборные, занявшие вторые места.

«Некоторая часть из них выйдет на чемпионат мира. Но по определенным показателям. Поэтому чтобы этот геморрой на себя не навешивать, надо постараться сыграть через не могу, прыгнуть выше головы и выйти с первого места», - считает эксперт.

Ранее вице-президент РФС оценил шансы российской сборной по футболу перед матчем с Кипром. По словам бывшего футболиста, уровень игры команды в большей степени зависит от игроков, чем от тренера.

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