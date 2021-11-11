Названа еще одна болезнь, которую можно спутать с COVID-19 и простудой

Некоторые симптомы мононуклеоза - заболевания, вызванного вирусом Эпштейна - Барра, можно принять за признаки COVID-19, гриппа и сезонной простуды. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

При мононуклеозе развиваются жар, боль в горле, теле и голове, сильная усталость. Также возможно появление сыпи. От коронавируса и простуды заболевание можно отличить по отеку лимфоузлов в области шеи и подмышек и увеличенным печени и селезенке.

Однако поставить окончательный диагноз можно только после соответствующего анализа крови.

Возбудитель передается воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной, возможна передача инфекции половым путем и при переливании крови.

Специфической терапии против мононуклеоза не существует. Лечение симптоматическое, общеукрепляющее. Из-за риска разрыва селезенки больным ограничивают физическую нагрузку в первые месяцы после заболевания.